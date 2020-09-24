Son dakika transfer hamlesi! Fenerbahçe'de Garry Rodrigues yerine Diego Perotti

Galatasaray maçının hazırlıklarına zaman kaybetmeden başlayan sarı-lacivertliler, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Vedat Muriqi'nin ayrılığının ardından önceliği forvet transferine veren yönetim, hücum hattını güçlendirmek için girişimlerini hızlandırdı.

Sarı-lacivertlilerin birkaç gün içerisinde forvet transferine nokta koyması beklenirken, Garry Rodrigues'in transferi için Olympiakos ile anlaşılması sonrası bir de kanat takviyesi yapılacak. Bu doğrultuda birçok ismi sarı-lacivertliler, teknik direktör Erol Bulut'un kadroda görmek istediği yıldız futbolcuya imza attırmaya hazırlanıyor.

PEROTTI İÇİN GERİ SAYIM

Fenerbahçe, bir süredir ilgilendiği Roma'nın Arjantinli kanat oyuncusu Diego Perotti'nin transferinde mutlu sona ulaştı.

Kanarya'nın yıldız futbolcuyu önümüzdeki günlerde İstanbul'a getirerek 3 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

'FENERBAHÇE: YENİDEN DOĞUŞ'

Arjantin basını ise 32 yaşındaki kanat oyuncusu için sarı-lacivertli takımın yeniden kendisini gösterme fırsatı olacağını yazdı. (Sabah)

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!