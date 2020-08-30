Son Dakika Transfer Haberleri | Zlatan Ibrahimovic, Milan ile anlaştı!

Milan ile Zlatan Ibrahimovic arasındaki sözleşme görüşmeleri sona erdi.

Ibrahimovic, Serie A ekibi ile 1 yıllık sözleşme imzalayacak ve 7 milyon euro kazanacak. İsveçli golcü, transferi için Milano'ya geldi.

38 yaşındaki futbolcu, "Kendimi evimde hissettiğim yere geri döndüm. Şimdi sonuçları alma zamanı. Buraya maskot olmak için değil, Milan'ı olması gereken yere taşımak için geri döndüm" şeklinde konuştu.

Zlatan Ibrahimovic, geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından Milan'ı etiketleyerek; "Daha önce dediğim gibi, yeni ısınıyorum" şeklinde bir mesaj paylaşmıştı.

Ibrahimovic geçen sezon devre arasında katıldığı Milan'da çıktığı 20 maçta 11 gol atıp 5 asist yapmıştı.