Son dakika transfer haberleri | Vedat Muriqi'in peşinde Lazio, Burnley ve Tottenham var

Fenerbahçe, sezon başında Vedat Muriqi’i ezeli rakibi Galatasaray’ın elinden kapmış v 25 yaşındaki forvet 3.5 milyon Euro karşılığında Rizespor’dan transfer edilmişti.

Muriqi, hem Sarı-Lacivertliler’de hem de Kosova Milli Takımı’ndaki performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Birçok kulübün takip ettiği Muriqi için biri İngiltere ve biri İtalya’dan olmak üzere iki takımın, menajeri Haluk Canatar’a fiyat sorduğu öğrenildi.



Canatar’ın, bu konuyu Fenerbahçe ile görüşmeleri gerektiğini belirterek kulüpleri Sarı-Lacivertliler’e yönlendirdiği kaydedildi.

BİRİ LAZİO DİĞERİ...

İtalya’dan fiyat soruşturması yapan takımın Lazio olduğuna kesin gözüyle bakılıyor. Mavi- Beyazlılar’ın sportif direktörü Igli Tare, uzun süredir Muriqi’i yakından takip ediyor. Kosovalı golcü için girişimde bulunan İngiliz takımının ise Tottenham ya da Burnley olduğu öne sürüldü.

Burnley, Ocak ayında Fenerbahçe’ye teklif yapmış ancak kabul edilmemişti. Tottenham’da ise menajer Jose Mourinho’nun Vedat Muriç’in peşinde olduğu biliniyor. (Fanatik)

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