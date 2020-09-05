Son Dakika Transfer Haberleri | Vedat Muriqi için kritik zirve! Fenerbahçe ile Lazio görüşüyor
Fenerbahçe ile Lazio yöneticilerinin, Vedat Muriqi transferi için İstanbul'da kulüp binasında görüşme halinde olduğu belirtildi.
Fenerbahçe’de merak edilen konuların başında Vedat Muriqi’in takımda kalıp kalmayacağı geliyor.
Vedat Muriqi’i transfer etmek isteyen Lazio yetkilileri şu an Fenerbahçe kulüp binasında.
Fenerbahçe ile Lazio arasında Kosovalı golcü için son detaylar görüşülüyor.
26 yaşındaki oyuncunun bonuslar ile birlikte 20 milyon Euro’ya İtalyan ekibine transferinin gerçekleşmesi bekleniyor.
Vedat Muriqi daha önce Lazio ile bonuslar dahil yıllık 2.6 milyon Euro’dan 5 yıllık anlaşmaya varmıştı
Kosovalı golcü 1 yıllık Fenerbahçe kariyerinde Süper Lig ve kupada 36 maçta 17 gol 7 asistlik performans sergiledi.(Ajansspor)
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