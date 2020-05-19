Son dakika transfer haberleri | Trabzonspor'dan Todor Nedelev atağı
Kanat arayışında olan Trabzonspor, Todor Nedelev'den vazgeçmiyor. Bordo-Mavililer devre arasında transferini bitiremediği Botev Plovdiv'in yıldız oyuncusu ile temaslara devam ediyor. Fırtına sezon sonunda yeniden resmi görüşmelere başlayacak.
Gelecek sezon 3 kulvarda mücadele etmesine kesin gözüyle bakılan Trabzonspor, kaliteli ve alternatifli bir kadro kurmanın peşinde.
Karadeniz devi bu doğrultuda etkili olan hücum opsiyonlarını da artırmayı hedefliyor. İyi bir kanat oyuncusuyla kadrosunu güçlendirmeyi amaçlayan Bordo-Mavililer devre arasında gündeme gelen Todor Nedelev'den vazgeçmiyor.
TRABZON'UN ELİ GÜÇLÜ
Fırtına, Bulgaristan ekibi Botev Plovdiv'de görev yapan 27 yaşındaki oyuncu ile iletişimini koparmamıştı. Taraflar arasındaki temasların devam ettiği öğrenilirken, sezon sonunda resmi görüşmelerin yeniden başlayacağı belirtildi.
Bulgar oyuncunun, kulübüyle 1 senelik sözleşmesinin kalması pazarlıklarda Fırtına'nın elini güçlendirecek. (Fanatik)
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