Son Dakika Transfer Haberleri | Trabzonspor'da orta saha arayışı!

Jose Sosa’nın kararını bekleyen yönetim bir yandan da listesindeki isimlerle görüşmeleri sürdürüyor.

Bordo mavililer, geçen sezon Beşiktaş’ta kiralık oynayan Arsenal’lı Mohamed Elneny’yi gündeme aldı.

Karadeniz ekibinin Mısırlı futbolcu için yıllık 1.5 milyon Euro’yu gözden çıkardığı, uzun yıllar Premier Lig’de görev alan teknik direktör Eddie Newton’ın da yıldız oyuncuyu ikna etmeye çalışacağı belirtildi.

Orta saha için bir diğer alternatif ise West Bromwich’ten Oliver Burke. 23 yaşındaki oyuncu için Sosa ve Elneny’nin durumuna göre West Bromwich’in kapısı çalınacak.