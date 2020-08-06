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Son dakika Transfer Haberleri | Trabzonspor, Filip Novak, Badou Ndiaye ve Messias'a veda etti!
Trabzonspor, Badou Ndiaye, Filip Novak ve Manoel Messias’ın takımdan ayrıldıklarını açıkladı.
Trabzonspor Badou Ndiaye, Filip Novak ve Manoel Messias'a veda etti.
İşte Trabzonspor'un açıklaması;
Teşekkürler | Badou Ndiaye, Filip Novak ve Manoel Messias’a kulübümüze verdikleri katkılardan dolayı teşekkür eder, futbol hayatlarında başarılar dileriz.
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