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GeriFutbol Son dakika Transfer Haberleri | Trabzonspor, Filip Novak, Badou Ndiaye ve Messias'a veda etti!
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Haber Giriş: 06.08.2020 - 20:04,Son Güncelleme:

Son dakika Transfer Haberleri | Trabzonspor, Filip Novak, Badou Ndiaye ve Messias'a veda etti!

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Son dakika Transfer Haberleri | Trabzonspor, Filip Novak, Badou Ndiaye ve Messias'a veda etti!
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Trabzonspor, Badou Ndiaye, Filip Novak ve Manoel Messias’ın takımdan ayrıldıklarını açıkladı.

Trabzonspor Badou Ndiaye, Filip Novak ve Manoel Messias'a veda etti.

İşte Trabzonspor'un açıklaması;

Teşekkürler | Badou Ndiaye, Filip Novak ve Manoel Messias’a kulübümüze verdikleri katkılardan dolayı teşekkür eder, futbol hayatlarında başarılar dileriz.

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