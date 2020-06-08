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Haber Giriş: 08.06.2020 - 10:00,Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberleri | Trabzonspor, Cenk Özkacar'la anlaştı | Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş da istiyordu

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Son dakika transfer haberleri | Trabzonspor, Cenk Özkacar'la anlaştı | Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş da istiyordu
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Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da istediği Altay'ın 19 yaşındaki savunmacısı Cenk Özkacar'ı ikna etti. Bordo-Mavili yönetim bir an önce Cenk Özkacar'a forma giydirmeyi hedefliyor

Süper Lig'de lider durumda bulunan Trabzonspor, lige verilen bu arada transfer çalışmalarına hız verdi. Listesindeki oyuncular için görüşmelerini sıklaştıran Trabzonspor; Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da istediği Altaylı Cenk Özkacar'ı ikna etti.

Altay'ın 1.90 boyundaki genç savunmacısının bu kararı vermesindeki en büyük etken ise Trabzonspor'un ve teknik direktörü Hüseyin Çimşir'in gençlerin önüne açan bir isim olması...

Geleceğin planlamasını yapan, hem alt yapısından hem de Türkiye içinden genç isimleri renklerine katmaya uğraşan bordo-mavililer de bir an önce Cenk Özkacar'a forma giydirmeyi hedefliyor. Genç futbolcu bu sezon lig ve kupada toplam 13 maça çıktı. (Sabah)

Son dakika transfer haberleri | Trabzonspor, Cenk Özkacarla anlaştı | Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş da istiyordu

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