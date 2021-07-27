Son Dakika Transfer Haberleri: Toby Alderweireld, Katar'ın El-Duhail takımıyla anlaştı
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da forma giyen Belçikalı defans oyuncusu Toby Alderweireld, Katar'ın El-Duhail takımına transfer oldu.
İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, Alderweireld'in transferi konusunda Katar temsilcisi El-Duhail ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre, yeni takımıyla 3 yıllık sözleşme imzalayan 32 yaşındaki oyuncu için Katar temsilcisi, Tottenham'a 13 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek.
Atletico Madrid'den 2015 yılında Tottenham'a transfer olan Toby Alderweireld, İngiliz temsilcisinde 236 maçta 9 gole imza atmıştı.
Alderweireld, Belçika Milli Takımı'nda ise 113 maçta görev aldı.
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