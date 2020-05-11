Son dakika transfer haberleri | Slaven Bilic, Beşiktaş'tan Ljajic ve Vida'yı istiyor
Beşiktaş'ın eski hocası Slaven Bilic, Siyah-Beyazlılar'ın iki yıldızına kancayı taktı. Hırvat teknik adam, Adem Ljajic ve Domagoj Vida'yı takımı West Bromwich'e transfer etmenin hesaplarını yapıyor.
Beşiktaş'ta 2013-15 sezonları arasında görev yapan Slaven Bilic, son olarak İngiltere 2. Lig temsilcisi West Bromwich’in başına geçmişti.
Takımıyla yeni sezonda Premier Lig’e çıkmanın hesaplarını yapan Hırvat teknik adam, gözünü şimdiden Beşiktaş’ın 2 yıldızına dikti.
Adem Ljajic ve Domagoj Vida’yı kadrosuna katmayı planlayan tecrübeli teknik adam, koronavirüs sebebiyle tatil edilen ligin başlamasının ardından bu konuda yönetimi harekete geçirmeyi bekliyor. (Fanatik)
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