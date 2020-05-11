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GeriFutbol  Son dakika transfer haberleri | Slaven Bilic, Beşiktaş'tan Ljajic ve Vida'yı istiyor
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Futbol
Haber Giriş: 11.05.2020 - 09:17,Son Güncelleme:

 Son dakika transfer haberleri | Slaven Bilic, Beşiktaş'tan Ljajic ve Vida'yı istiyor

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 Son dakika transfer haberleri | Slaven Bilic, Beşiktaş'tan Ljajic ve Vida'yı istiyor
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Beşiktaş'ın eski hocası Slaven Bilic, Siyah-Beyazlılar'ın iki yıldızına kancayı taktı. Hırvat teknik adam, Adem Ljajic ve Domagoj Vida'yı takımı West Bromwich'e transfer etmenin hesaplarını yapıyor.

Beşiktaş'ta 2013-15 sezonları arasında görev yapan Slaven Bilic, son olarak İngiltere 2. Lig temsilcisi West Bromwich’in başına geçmişti.

Takımıyla yeni sezonda Premier Lig’e çıkmanın hesaplarını yapan Hırvat teknik adam, gözünü şimdiden Beşiktaş’ın 2 yıldızına dikti.

Adem Ljajic ve Domagoj Vida’yı kadrosuna katmayı planlayan tecrübeli teknik adam, koronavirüs sebebiyle tatil edilen ligin başlamasının ardından bu konuda yönetimi harekete geçirmeyi bekliyor. (Fanatik)

Son dakika transfer haberleri | Slaven Bilic, Beşiktaştan Ljajic ve Vidayı istiyor

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