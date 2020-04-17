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Futbol
Haber Giriş: 17.04.2020 - 14:12,Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberleri | Salih Uçan'dan Galatasaray itirafı!

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Aytemiz Alanyaspor forması giyen Salih Uçan, sezon başında Galatasaray'dan teklif aldığını açıkladı.

Aytemiz Alanyaspor forması giyen Salih Uçan, sezon başında Galatasaray'dan teklif aldığını ancak Alanyaspor tercihinin kendisi için daha doğru olduğunu söyledi.

A Spor'a açıklamalarda bulunan Uçan, "Galatasaray'dan teklif aldım ancak benim bu sezon oynamam gerekiyordu. Bu sene benim için çok önemliydi. O yüzden Alanyaspor tercihim daha iyi oldu. En azından sahada bulunuyorum ve kendimi gösteriyorum" dedi.

Yetenekli futbolcu ayrıca yeniden Avrupa ve büyük takımlarda oynama hedefinin olduğunun da altını çizdi.

Son Dakika Transfer Haberleri | Salih Uçandan Galatasaray itirafı

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