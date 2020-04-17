Son Dakika Transfer Haberleri | Salih Uçan'dan Galatasaray itirafı!

Aytemiz Alanyaspor forması giyen Salih Uçan, sezon başında Galatasaray'dan teklif aldığını ancak Alanyaspor tercihinin kendisi için daha doğru olduğunu söyledi.

A Spor'a açıklamalarda bulunan Uçan, "Galatasaray'dan teklif aldım ancak benim bu sezon oynamam gerekiyordu. Bu sene benim için çok önemliydi. O yüzden Alanyaspor tercihim daha iyi oldu. En azından sahada bulunuyorum ve kendimi gösteriyorum" dedi.

Yetenekli futbolcu ayrıca yeniden Avrupa ve büyük takımlarda oynama hedefinin olduğunun da altını çizdi.





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