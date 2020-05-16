Son dakika transfer haberleri | Rafinha, Fenerbahçe'yi reddetmiş

Brezilya’da yayın yapan Fox Sports Radio’nun sunucusu Benjamin Back, Fenerbahçe’nin devre arasında Flamengo’lu Rafinha’yı istediğini söyledi.

Back,“Rafinha, sözleşmesindeki madde gereği Avrupa’dan bir teklif gelirse bedelsiz gidebiliyor. Fenerbahçe bu teklifi yaptı ancak Rafinha kabul etmedi" dedi.

Back,bu bilgiyi oyuncunun menajeri olan ve bir dönem Galatasaray forması giyen Cassio Lincoln’den aldığını söyledi. (Fanatik)

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