Son dakika transfer haberleri | Radamel Falcao'dan Inter Miami'ye ret

Spor Arena Dış Haberler | Fransız Foot Mercato'nun haberine göre; Inter Miami Kulübü devre arası transfer döneminde Radamel Falcao'ya teklifte bulundu. Ancak Kolombiyalı golcü, Galatasaray'da mutlu olduğunu ifade ederek teklifi reddetti.

Falcao'nun Beckham'ın kulübüne verdiği yanıtta, "Galatasaray'dan ayrılmak gibi bir niyetim yok. Burada bir hedefim var. Ailem İstanbul'da mutlu. Çin, ABD ya da Katar'a gitmek istemiyorum" ifadelerini kullandığı belirtildi.

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