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Futbol
Haber Giriş: 30.05.2020 - 17:52,Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberleri | Radamel Falcao'dan Inter Miami'ye ret

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Son dakika transfer haberleri | Radamel Falcao'dan Inter Miami'ye ret
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Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Radamel Falcao'nun devre arası transfer döneminde David Beckham'ın ortağı olduğu MLS ekibi Inter Miami'yi reddettiği ortaya çıktı. Fransız basınına göre; Falcao, "Ailem İstanbul'da mutlu. Çin, ABD ya da Katar'a gitmek istemiyorum" dedi.

Spor Arena Dış Haberler | Fransız Foot Mercato'nun haberine göre; Inter Miami Kulübü devre arası transfer döneminde Radamel Falcao'ya teklifte bulundu. Ancak Kolombiyalı golcü, Galatasaray'da mutlu olduğunu ifade ederek teklifi reddetti.

Falcao'nun Beckham'ın kulübüne verdiği yanıtta, "Galatasaray'dan ayrılmak gibi bir niyetim yok. Burada bir hedefim var. Ailem İstanbul'da mutlu. Çin, ABD ya da Katar'a gitmek istemiyorum" ifadelerini kullandığı belirtildi.

Son dakika transfer haberleri | Radamel Falcaodan Inter Miamiye ret

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