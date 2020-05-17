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Futbol
Haber Giriş: 17.05.2020 - 11:09,Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberleri | Ozan Kabak'a Zenit kancası

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Son dakika transfer haberleri | Ozan Kabak'a Zenit kancası
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Schalke 04 forması giyen milli oyuncumuz Ozan Kabak için Rusya'dan transfer iddiası geldi. Bayern Münih ve Milan'ın da istediği Ozan için Zenit'in de girişimlere başladığı belirtildi.

Spor Arena Dış Haberler | Schalke 04'te oynayan milli futbolcumuz Ozan Kabak, kariyerine Rusya'da devam edebilir. Rus basını, defans hattına takviye yapmak isteyen Zenit'in, 20 yaşındaki milli oyuncu ile ilgilendiğini yazdı. 

Haberde, Alman ekibinin sözleşmesinde 45 milyon Euro serbest kalma bedeli bulunan Ozan Kabak için bu rakama yakın tekliflere sıcak baktığı belirtildi.

Bayern Münih ve Milan'ın da istediği Ozan Kabak için Zenit ve Schalke 04 kulüpleri arasındaki görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.

Son dakika transfer haberleri | Ozan Kabaka Zenit kancası

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