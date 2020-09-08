MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon dakika transfer haberleri | Nacer Chadli, Başakşehir yolunda!
GeriFutbol Son dakika transfer haberleri | Nacer Chadli, Başakşehir yolunda!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 08.09.2020 - 10:25 | Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberleri | Nacer Chadli, Başakşehir yolunda!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Okan Buruk yönetiminde tarih yazıp Süper Lig şampiyonluğuna uzanan Başakşehir yeni sezon öncesi de iddiasını gösteriyor... Sol kanat transferi için çalışmalarını sürdüren son şampiyon Medipol Başakşehir, Fas asıllı Belçikalı orta saha oyuncusu Nacer Chadli'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

17
  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, 31 yaşındaki orta saha oyuncusu bugün İstanbul'a gelecek.

İstanbul'a gelmesinin ardından sağlık kontrolünden geçirilecek Chadli ile 2 yıllık sözleşmeye imza atılması bekleniyor.

Sol kanatta görev yapan Chadli, kariyerinde Twente, Tottenham, Monaco ve Anderlecht gibi önemli takımlarda forma giydi.

Son dakika transfer haberleri | Nacer Chadli, Başakşehir yolunda

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle