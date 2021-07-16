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Futbol
AA
Haber Giriş: 16.07.2021 - 16:35 | Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberleri: Mustafa Yumlu, BB Erzurumspor'da

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Son Dakika Transfer Haberleri: Mustafa Yumlu, BB Erzurumspor'da

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 33 yaşındaki defans oyuncusu Mustafa Yumlu'yu transfer etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Mustafa Yumlu ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Paylaşımda, "Erzurumspor'umuza 'hoş geldin' Mustafa Yumlu" ifadesi kullanıldı.

Son Dakika Transfer Haberleri: Mustafa Yumlu, BB Erzurumsporda

Mustafa Yumlu, geçtiğimiz sezon Denizlispor'da forma giymişti.

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Son Dakika Transfer Haberleri: Mustafa Yumlu, BB Erzurumsporda

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