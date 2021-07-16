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Son Dakika Transfer Haberleri: Mustafa Yumlu, BB Erzurumspor'da
TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 33 yaşındaki defans oyuncusu Mustafa Yumlu'yu transfer etti.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Mustafa Yumlu ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Paylaşımda, "Erzurumspor'umuza 'hoş geldin' Mustafa Yumlu" ifadesi kullanıldı.
Mustafa Yumlu, geçtiğimiz sezon Denizlispor'da forma giymişti.
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