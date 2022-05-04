Son Dakika Transfer Haberleri | Milli futbolcu Salih Özcan'a dev talip! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş transfer haberleri...

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Süper Lig'de Trabzonspor, Antalyaspor karşısındaki 2-2'lik skorla şampiyonluğunu ilan etti. Bir alt lige düşecek takımlar da büyük ölçüde netleşti.



Takımların ligdeki sıralamasını şekillendirecek son üç hafta öncesi ikincilik mücadelesi ise Fenerbahçe ile Konyaspor arasında sürüyor. Sarı lacivertliler son bölüme 4 puanlık avantajla giriyor. Yeni Malatya ve Göztepe'nin küme düştüğü alt bölümde Rizespor ve Altay'ın da şansı epey az gözüküyor. 16. sıradaki Gaziantep FK, alacağı tek puanla ligde kalmayı garantileyecek.

Büyük ölçüde sıralamanın şekillendiği ligimizde takımlar gelecek sezonun yapılanması için çalışmalara başladı. İşte güne yansıyan transfer iddiaları...

BERKE İLE YOLLAR AYRILIYOR

Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Berke Özer, takımdan ayrılıyor. Sarı-lacivertlilerin sözleşme uzatmayacağı genç file bekçisi kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor. Berke'nin yeni durağı bir kez daha Belçika olabilir. Anderlecht'in genç Berke'yi isteyen takımlardan biri olduğu iddia ediliyor.

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İRFAN CAN'A FENERBAHÇE KANCASI

Göztepe'de taraftarlarla yaşadığı tartışma sonrası kadro dışı bırakılan kaleci İrfan Can Eğribayat'ı Fenerbahçe'nin istediği iddia edildi.

Kaleci Berke Özer'le yola devam etmeyi düşünmeyen sarı-lacivertlilerin, ikinci kaleci olarak İrfan Can'ı almayı düşündüğü ileri sürüldü. Göztepe'nin de 23 yaşındaki kaleciyi affetmek yerine satmayı planladığı ifade edildi.

TRANSFERİN GÖZDESİ MULEKA PAŞA'DA KALIYOR



Bonservisi Standard Liege’de bulunan Muleka, devre arasında Lacivert-Beyazlı takıma kiralanmıştı. Satın alma opsiyonu 3 milyon Euro olan Kongolu futbolcu için harekete geçen İstanbul ekibi, Standard Liege Kulübü’ne opsiyonu kullanacağını iletti.

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Paşa bu hafta içerisinde parayı yatırıp Muleka’yı resmen kadrosuna katacak. 3 yıllık kontrat geliyor. Fanatik'in haberine göre; Muleka ve menajeriyle de görüşen Kasımpaşa Yönetimi, her konuda anlaşmaya vardı. Muleka ile 3 yıllık kontrat yapılacağı ifade edildi. Başarılı forvet oyuncusunun transfer döneminde Kasımpaşa’nın en büyük kozu olması bekleniyor.

Kasımpaşa’nın ödemeyi yaptıktan sonra kârlı bir şekilde yıldız forveti satması öngörülüyor. Muleka’ya şimdiden Türkiye ve Avrupa’dan birçok kulübün talip olduğu ifade ediliyor.

SALİH ÖZCAN'A BORUSSIA DORTMUND KANCASI

Bundesliga ekiplerinden Köln forması giyen Salih Özcan, Borussia Dortmund’un radarına girdi.

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Köln’de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve A Milli Takıma davet edilen Salih Özcan için transfer iddiaları ortaya atılmaya başlandı. Alman basınında yer alan haberlere göre Bundesliga’nın güçlü ekiplerinden Borussia Dortmund milli futbolcuyu kadrosuna dahil etmek istiyor. Köln ile 2023 yılının Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Salih Özcan’a Dortmund dışında Avrupa’nın diğer büyük liglerinden de ilgi olduğu öğrenildi. Salih Özcan’ın da Köln’ün ardından kariyerine Şampiyonlar Ligi’nde boy gösteren bir takımda devam etmek istediği biliniyor. Salih Özcan ise transfer söylentileri için şimdilik takımının başarısından başka bir şey düşünmediğini ifade etti. Köln ile 1 yıllık daha sözleşmesi olduğunu belirten milli futbolcu, şu andaki önceliğinin takımının başarısı olduğunu dile getirdi. Milli futbolcu hakkında çıkan transfer haberlerinin ardından Alman basını Köln’ün bu sabah gerçekleştirdiği antrenmana büyük ilgi gösterdi.

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Sportif direktör Keller ve taraftarlar kalmasını istiyor

Öte yandan Köln Sportif Direktörü Christian Keller, gelecek sezon için transferde yüksek ücretler ödemeyip, genç oyuncularla yola devam etmeyi planlıyor. Bununla birlikte Keller’in Salih Özcan’ı takımda nasıl tutabileceği de Alman basının tartışılmaya başlandı. Bu sezon gösterdiği performansla Modeste ile birlikte takımın en iyi iki oyuncusu olarak görülen Salih Özcan’ın Bundesliga’da haftanın 11’ine girebilen tek Köln oyuncusu olmasına dikkat çekildi. Ligde 6’ncı sırada yer alan ve Avrupa kupalarına katılabilmek için mücadele eden Köln’de teknik direktör Steffen Baumgart ve taraftarlar ise Salih Özcan’ın takımda kalmasını istiyor.

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Köln'ün Şampiyonlar Ligi şansı devam ediyor

Salih Özcan’ın formasını giydiği Köln bu sezon oynadığı 32 maçta topladığı 52 puanla 6’ncı sırada yer aldı. Köln, Şampiyonlar Ligi sıralamasındaki Freiburg’un 3, Avrupa Ligi sıralamasındaki Leipzig’in ise 2 puan gerisinde yer alıyor.

KEREM'E GELİP MOHAMED'İ BEĞENDİLER

Fransa'nın önemli futbol portallarından Footmercato'da Santi Aouna'nun imzasıyla yayınlanan habere göre Galatasaray- Beşiktaş maçında Kerem Aktürkoğlu'nu izlemek için İstanbul'a gelen Lyon'un şef scout'u Bruno Cheyrou, Mohamed'in performansından çok etkilendi.

Haberde Mısırlı yıldızın Galatasaray formasıyla yaklaşık 1.5 yılda 18 gol attığı da belirtilirken, Lyon'un transfer için harekete geçmeye hazırlandığı ifade edildi. Daha önce St. Etienne ve Bordeaux'nun çok ciddi şekilde ilgilendiği Mostafa Mohamed'in de kariyerini Fransa'da sürdürmeye oldukça sıcak baktığı vurgulanıyor. Galatasaray yönetimi geçtiğimiz aralık ayı sonunda yıldız futbolcunun opsiyonunu kullanarak bonservisini almıştı.

MİN JAE VEYA SZALAİ GİDERSE ALTERNATİF BELLİ

Çok sayıda takımın transfer listesinde yer alan Kim Min Jae ve Attila Szalai'den birisiyle yolların ayrılabileceğini düşünen Sarı-Lacivertli yönetim şimdiden alternatif stoper arayışlarına start verdi. Alınan bilgilere göre yönetim Kim ve Szalai gibi maliyeti düşük, genç ve ileride kulübe para kazandırabilecek isimlere yönelmiş durumda. Fotomaç'ta yer alan habere göre; yönetimin bu isimlerden oluşan bir liste hazırladığı ve listenin ilk sırasında Danilho Doekhi'nin olduğu öğrenildi.

Hollanda ekibi Vitesse'de forma giyen 23 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Fenerbahçe'nin listesindeki ikinci ismin ise Haret Ortega olduğu belirlendi. Meksika Ligi takımlarından Toluca'da forma giyen 21 yaşındaki stoperin de sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

BEŞİKTAŞ'TA GÖZLER SÖRLOTH TRANSFERİNDE

Beşiktaşlı yetkililer, önümüzdeki hafta başında da Leipzig'le masaya oturacak. Alman ekibi, Real Sociedad'ın sonraki satıştan pay olmadan önerdiği 8 milyon euro'yu geri çevirmişti. Beşiktaş ise Sörloth'a karşılık, ilk olarak 6 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan %50 pay önerecek.

Alman ekibinin vereceği cevaba göre siyah beyazlılar, rakamı revize edecek. Ancak Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibinin en fazla 7 milyon euro'ya kadar çıkacağı iddia ediliyor

TRABZONSPOR KAZIMCAN İÇİN PRENSİP ANLAŞMASINA VARDI İDDİASI

Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre, özellikle genç oyuncular üzerinde yoğunlaşan bordo-mavililer, 19 yaşındaki genç sol bek Kazımcan Karataş için Altay'la prensip anlaşmasına vardı.

Adı Galatasaray'la da anılan Kazımcan için Trabzonspor'un Altay'a tatmin edici bir bonservis bedeli ödeyeceği ayrıca bir ya iki genç oyuncuyu kiralık olarak İzmir ekibine göndereceği belirtildi.

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