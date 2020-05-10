Son dakika transfer haberleri | Mikkel Duelund'dan Trabzonspor açıklaması

Bu sezon yakaladığı başarılı grafiği önümüzdeki sezon da sürdürmeyi planlayan Trabzonspor, transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Alternatif bir kanat oyuncusu arayan bordo-mavili ekibin, Dinamo Kiev'de fazla şans bulamayan Mikkel Duelund için girişimlerde bulunduğu iddia edilmişti. Kiev cephesinin Duelund'u satın alma opsiyonu ile bordo mavililere kiralamaya sıcak baktığı dile getirilmişti.

DUELUND'DAN AÇIKLAMA

22 yaşındaki sol kanat, hakkında çıkan transfer iddialarıyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu. Kiev'den ayrılmayacağını dile getiren genç yıldız, "Okuduğunuz her şeye inanmayın. Benim geleceğim Kiev'de" ifadelerini kullandı. (Fotomaç)

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