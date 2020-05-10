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Futbol
Haber Giriş: 10.05.2020 - 10:43,Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberleri | Mikkel Duelund'dan Trabzonspor açıklaması

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Son dakika transfer haberleri | Mikkel Duelund'dan Trabzonspor açıklaması
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Dinamo Kiev'in 22 yaşındaki yıldız sol kanat oyuncusu Mikkel Duelund'un Trabzonspor'a transfer olacağı yabancı basın tarafından iddia ediliyordu. Duelund, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla iddialara yanıt verdi.

Bu sezon yakaladığı başarılı grafiği önümüzdeki sezon da sürdürmeyi planlayan Trabzonspor, transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Alternatif bir kanat oyuncusu arayan bordo-mavili ekibin, Dinamo Kiev'de fazla şans bulamayan Mikkel Duelund için girişimlerde bulunduğu iddia edilmişti. Kiev cephesinin Duelund'u satın alma opsiyonu ile bordo mavililere kiralamaya sıcak baktığı dile getirilmişti.

Son dakika transfer haberleri | Mikkel Duelunddan Trabzonspor açıklaması

DUELUND'DAN AÇIKLAMA
22 yaşındaki sol kanat, hakkında çıkan transfer iddialarıyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu. Kiev'den ayrılmayacağını dile getiren genç yıldız, "Okuduğunuz her şeye inanmayın. Benim geleceğim Kiev'de" ifadelerini kullandı. (Fotomaç) 

Son dakika transfer haberleri | Mikkel Duelunddan Trabzonspor açıklaması

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