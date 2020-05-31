Son dakika transfer haberleri | Mbaye Diagne'den Galatasaray ve Serie A sözleri

Tuttomercatoweb sitesine konuşan Mbaye Diagne, "Bu yıl Şampiyonlar Ligi'nde oynama fırsatım oldu. Hayalimi gerçekleştirdim, bundan memnunum. Şimdi Galatasaray'a döneceğim çünkü 2023'e kadar sözleşmem var. Sonrası için Türkiye'deki ligin bitmesini beklemek zorundayım. Sezon sonu neler olacağını göreceğiz" dedi.

"BELKİ BİR GÜN SERIE A'YA DÖNEBİLİRİM"

2015'te Juventus forması giyen Diagne, "İtalyan futbolunu seviyorum. Kariyerime başladığım ve ilk imzamı attığım ülke. Belki bir gün geri dönebilirim. İtalya Serie A zor bir lig" ifadelerini kullandı.

"CLUB BRUGGE'DE OLABİLDİĞİNCE KATKI VERMEYE ÇALIŞTIM"

Senegalli yıldız sözlerini "Club Brugge'de şampiyonluğu hak ettik. Tabii kazanma şeklimiz böyle olmayabilirdi. Futbol böyle, her zaman işler istediğiniz gibi gitmez. Olabildiğince katkı vermeye çalıştım. Koronavirüs nedeniyle maçlara devam edemedik ama 15 puan fark vardı ve şampiyonluğu kazanacağımıza inanıyorduk. Hem Galatasaray'da hem de Club Brugge'de üst üste şampiyonluklar kazandığım için mutluyum" diyerek tamamladı.

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