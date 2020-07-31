Son Dakika Transfer Haberleri | Mario Lemina, Beşiktaş'a önerildi! Sergen Yalçın'dan onay çıktı

Yeni sezon kadro çalışmalarının startını veren Beşiktaş, transferde hareketli saatler geçiriyor. Alanyaspor'dan Fabrice N'Sakala ve Welinton ile imza aşamasına gelen siyah-beyazlılar, orta saha transferi için de düğmeye bastı.

Trabzonspor'un Avrupa'dan 1 senelik men cezasının onanmasıyla Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda ülkemizi temsil edecek Kara Kartal'da hedef gruplara kalmak. 10 Ağustos'ta topbaşı yapması planlanan siyah-beyazlılarda hedef; bu tarihe kadar transferi bitirip 25 Ağustos'taki öne eleme maçına tam kadro çıkmak...

SERGEN YALÇIN BİZZAT İSTEDİ

Mohammed Elneny ile vedalaşma hazırlığında olan Beşiktaş yönetimi, Kayserisporlu Bernard Mensah ve menajeriyle Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya gelmişti. Yapılan transfer zirvesi karara bağlanamayınca; yönetim rotasını Mario Lemina'ya kırdı... Bu sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen oyuncu, teknik direktör Sergen Yalçın tarafından bizzat istendi.

Geçtiğimiz sezon adı; Beşiktaş ile anılan Gabonlu oyuncu, siyah-beyazlı formayı giymesi beklenirken transferin son gününde; Parçalı'yı giymişti.

Atiba'nın ilerleyen yaşı ve Elneny'nin ayrılacak olması; Sergen Hoca'yı arayışlara soktu. Menajerler de hazır Gabonlu'yu önermişken Lemina tarzında bir futbolcuya ihtiyaç duyduğunu belirten başarılı teknik adam, maliyeti de uygunsa Mario Lemina'yı takımda görmek istediğini yönetime bildirdi.(Asist Analiz)

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