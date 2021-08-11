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Futbol
AA
Haber Giriş: 11.08.2021 - 13:45 | Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberleri: Mario Gavranovic, Kayserispor'la anlaştı

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Son Dakika Transfer Haberleri: Mario Gavranovic, Kayserispor'la anlaştı

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, İsviçreli forvet Mario Gavranovic ile prensip anlaşmasına vardı.

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, geçen sezon Dinamo Zagreb forması giyen 31 yaşındaki Gavranovic ile 2 yıllık anlaşmaya varıldı.

Oyuncunun bugün akşam saatlerinde kente gelmesi ve resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Gavranovic, Dinamo Zagreb formasıyla 2020-2021 sezonda çıktığı 27 maçta 17 gol, 2021-2022 sezonunda ise 5 maçta 1 gol kaydetti.

Tecrübeli futbolcu, İsviçre formasıyla EURO 2020'deki performansıyla dikkat çekmişti.

Son Dakika Transfer Haberleri: Mario Gavranovic, Kayserisporla anlaştı

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