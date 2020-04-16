Son Dakika Transfer Haberleri | Mario Balotelli'nin sözleşme tasladığı ortaya çıktı! Galatasaray...

Galatasaray'da Mario Balotelli'yle ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Maaşında indirim istenen Radamel Falcao'nun ayrılması halinde İtalyan yıldız ilk seçenek haline geldi.

Menajer Mino Raiola'nın Galatasaray'a önerdiği Mario Balotelli'nin gözü yüksek ücretten çok, mutlu olmakta… Raiola'nın Şükrü Hanedar'a gönderdiği sözleşme taslağında, İtalyan yıldız, yıllık 1.5 milyon euro garanti parayı kabul ettiğini bildirdi.

Kendisine güvenen Balotelli sadece şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi için başarı bonusları ekledi. Sadece şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi primleri talep etmesi Terim tarafından "Başarılı olmak için geliyor" yorumuna neden oldu.

TÜRKİYE'DE IRKÇILIK OLMAMASI BÜYÜK ETKEN

Huzur arayan Balotelli'nin para dışında bir isteği daha var. Türkiye'yi seçmesindeki en büyük neden ırkçılığın olmaması...

Ama özellikle Avrupa maçlarında ırkçı bir tutum olursa ve kendisi de buna tepki verirse kulüp tarafından suçlanmak değil, desteklenmek istiyor. Bunun alacağı paradan çok daha önemli olduğu menajeri Raiola tarafından vurgulandı.

2+1 YILLIK SÖZLEŞME

Galatasaray ile Balotelli arasındaki görüşmeleri doğrulayan İtalyan muhabir Nicolo Schira, sarı-kırmızılı takımın, 2+1 yıllık bir sözleşme teklifinde bulunmaya hazır olduğunu açıklamıştı. (Sabah)





İlk 100 TL'lik iddaa oyununa 10 TL hediye Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!