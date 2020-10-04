Son dakika transfer haberleri | Malcolm Harkness, Trabzonspor’da

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İlk olarak Steven Greaves’ı teknik ekibine dahil eden Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, daha önce Chelsea’de Fiziksel Performans hocası olarak görev yapan Malcolm Harkness’i de Fiziksel Performans Ekibi’ne dahil etti. (Takvim)

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