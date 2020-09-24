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Haber Giriş: 24.09.2020 - 01:26 | Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberleri | Luis Suarez resmen Atletico Madrid'de!

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Barcelona, Luis Suarez'in Atletico Madrid'e transfer olduğunu açıkladı

Barcelona, Atletico Madrid ile Luis Suarez'in transferi konusunda anlaşma sağlandığını resmen açıkladı.

Barcelona'nın Atletico Madrid'den bu transfer karşılığında 6 milyon euro artı bonusları içeren ödeme alacağı da belirtildi.

Golcü futbolcu sabah saatlerinde Ciutat Joan Gamper tesislerine gelerek takıma veda etmişti.

Tesislerden aracıyla ayrılırken gözyaşlarını tutamayan Uruguaylu futbolcuyu basın mensupları görüntülemişti.

Son Dakika Transfer Haberleri | Luis Suarez resmen Atletico Madridde

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