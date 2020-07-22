Son dakika transfer haberleri | Loris Karius'un yeni takımı...

Beşiktaş'tan ayrılarak Liverpool'a dönen Loris Karius, Fransa Ligi takımlarından Montpellier'in transfer listesine girdi.

BBC'nin haberine göre Fransa'da yeni sezona hazırlanan Montpellier, kaleci transferi için Loris Karius'u listenin ilk sırasına aldı. Fransız ekibinin henüz resmi bir teklif yapmadığı ancak transferde oldukça istekli olduğu kaydedildi.

Liverpool'un da Karius'un ayrılığına onay verdiği ve önümüzdeki günlerde transfer konusunda sıcak gelişmelerin yaşanabileceği belirtildi.

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