Son Dakika Transfer Haberleri | Lazio'dan Ozan Kabak hamlesi!

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde yarışacak olan ve Fenerbahçe'den Vedat Muriqi'i kadrosuna katmaya hazırlanan Lazio, savunma bölgesi için de Ozan Kabak'ı listesine aldı.

İtalya basınından La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Lazio, Schalke 04'te forma giyen Ozan Kabak için harekete geçti.

Haberde; Serie A ekibinin, Schalke'ye fiyat sorduğu ve henüz resmi bir teklif yapmadığı vurgulandı.

Bundesliga kariyerinde 41 maça çıkan Ozan Kabak, 6 gol attı ve 1 asist yaptı.