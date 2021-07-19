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GeriFutbol Son Dakika Transfer Haberleri: Kocaelispor, Korcan Çelikay ile ön protokol imzaladı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 19.07.2021 - 15:57 | Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberleri: Kocaelispor, Korcan Çelikay ile ön protokol imzaladı

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Son Dakika Transfer Haberleri: Kocaelispor, Korcan Çelikay ile ön protokol imzaladı

TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor, 33 yaşındaki kaleci Korcan Çelikay ile ön protokol anlaşması imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli file bekçisi ile ön protokol imzalandığı belirtilerek, "Sağlık kontrolünden sonra resmi sözleşme imzalanacak." ifadesi kullanıldı.

Çelikay, geçen sezon Süper Lig'de mücadele eden MKE Ankaragücü'nde forma giymişti.

Son Dakika Transfer Haberleri: Kocaelispor, Korcan Çelikay ile ön protokol imzaladı

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