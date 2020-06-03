Son dakika transfer haberleri | Kaan Ayhan'dan Galatasaray açıklaması

Yayına bağlanan Kaan Ayhan, "Corona virüsün ilk günlerinde korkmuştuk açıkçası. Bizi nelerin beklediğini bilmiyorduk. 2 haftalık sürede maç esnasında normale dönmüş gibi bir atmosfer var. Gün içerisinde ve takımla bir araya geldiğimizde maske takıyoruz. Maskeye alıştık. Sahada takım arkadaşlarımızı gördüğümüzde garip gelmeye başladı. Maçlara eskiden tek otobüsle giderdik şimdi iki otobüsle gidiyoruz. Sosyal mesafe kurallarına uyuyoruz" dedi.

"FRANSA'YA ATTIĞIM GOL UNUTULMAZ"

Bundesliga ile ilgili bilgi veren Kaan Ayhan, "Golü atan oyuncunun yakınındaysam unutup sarılma duygusu gelebiliyor. Ama ben genelde defans oyuncusu olduğum için uzaktan seyrediyorum. Fransa'ya attığım gol sonrası hayatımda böyle bir duygu yaşamamıştım, unutulmaz. Futbolcu olmasaydım, tenise yönelmek isterdim ama oynamıyorum. Fatih Terim ve Şenol Güneş'le çalıştım. Mourinho, Klopp ve Guardiola ile çalışmak isterdim" ifadelerini kullandı.

KAAN AYHAN'DAN GALATASARAY AÇIKLAMASI

Milli futbolcu, Türkiye'ye transfer olma ihtimali sorusuna ise "Transfer haberlerini ben de okuyorum. Şartlara bağlı. Sadece Galatasaray değil. Transfer konularına bir paket olarak bakıyorum. Fatih Terim'le en son hastalığından dolayı görüştük ancak transferle ilgili bir görüşmemiz olmadı" yanıtını verdi.

KENAN KARAMAN: KORONA ÖNCESİ BAŞKA BİR VİRÜSLE RAHATSIZLANDIM

Takımın golcüsü Kenan Karaman'ın sözleri ise şu şekilde;

"İlk zamanlar idmanlar çok tuhaftı. Her 15 dakika yeni iki kişi geliyordu. Haftalar ilerleyince futbolcu sayısı arttı ve daha normalleşti. Korona öncesi ben de başka bir virüsle rahatsızlandım. O nedenle ben biraz daha tecrübeliydim. Almanya ve Türkiye salgın konusunda ciddi önlemler aldı. İlk dönemler her şey bir anda olunca korkmaya başladım. Bazı futbolcular futbol oynama konusunda endişeliydi. Ailelerinden endişelenenler vardı. Şimdi alıştık artık. Testler oluyor, önlemlere uyuyoruz.

"LİGDE KALMAK İSTİYORUZ, BUNA ODAKLANDIK"

Talep olması bir futbolcu için güzel bir şey. Ancak şu an için transfer konuşmak doğru olmaz. Çünkü takımımızın kritik maçları var. Biz ligde kalmak istiyoruz, şu an buna odaklandık. Dortmund ve Leipzig maçları zorlu geçecektir. Futbolcu olmasaydım basketbolcu olmak isterdim. Lebron James'i takip ediyorum. Basketbolun Ronaldo'su veya Messi'si diyebilirim. Jurgen Klopp ile çalışmak isterdim."

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