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Haber Giriş: 12.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberleri | Josef De Souza, Beşiktaş için yarın geliyor! Sıra Santon'da

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Son Dakika Transfer Haberleri | Josef De Souza, Beşiktaş için yarın geliyor! Sıra Santon'da
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Her konuda anlaşma sağlanan Josef De Souza’ya pazartesi imza attırmayı planlayan Beşiktaş, Davide Santon için de çalışmalarını yoğunlaştırdı.

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  • Beşiktaş 2020-2021 sezonu transferleri
  • Beşiktaş 2020-2021 sezonu transferleri
  • Beşiktaş 2020-2021 sezonu transferleri
  • Beşiktaş 2020-2021 sezonu transferleri
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Spor Arena / İsmail ER - Beşiktaş, her konuda anlaşma sağladığı Josef De Souza’yı yarın özel jetle İstanbul’a getirilecek.

Brezilyalı orta saha oyuncusunun pazartesi günü yöneticilerle son kez görüştükten sonra, kendisini 1+1 yıllığına Beşiktaşlı yapan sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Diğer taraftan sağ bek arayışını sürdüren siyah beyazlılar, Nazım Sangare için Antalyaspor’un 2 milyon Euro bonservis ücreti istemesi üzerine rotayı tekrar İtalya’ya çevirdi.

Roma’da forma giyen Davide Santon’u satın alma opsiyonlu olarak kiralama kararı alan Beşiktaş yönetimi, İtalyan kulübü ile görüşmelere yeniden başladı. Transfer çalışmalarını yürüten yönetim kurulu üyeleri Emre Kocadağ ve Erdal Torunoğulları’nın 1-2 gün içinde bir sonuca varması bekleniyor.

Santon’la daha önceden anlaşmaya varan siyah beyazlılar, Roma yönetimini de ikna ederse, 29 yaşındaki futbolcu hafta içinde İstanbul’a gelip takıma katılacak

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