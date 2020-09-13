Son Dakika Transfer Haberleri | Josef de Souza, Beşiktaş için bugün İstanbul'da!

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Beşiktaş'ın yeni transferi Josef de Souza bugün İstanbul’da olacak. Yeni sezon öncesinde N’Sakala, Welinton, Mensah, Mentero ile Atakan Üner’i kadrosuna katan siyah beyazlıların her konuda anlaşmaya vardığı Brezilyalı futbolcu bugün özel uçakla Türkiye’ye gelecek.

TARAFTARA JEST YAPTI

Al Ahli ile sözleşmesini fesheden 31 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Beşiktaş ile 1+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Bu arada Josef de Souza, İstanbul’a gelmeden önce Beşiktaşlı taraftarlara jest yaptı. Sambacı, sosyal medyada siyah beyazlı taraftarların kendisi için tasarladığı Beşiktaş formalı görseli Instagram hesabında profil fotoğrafı yaptı.