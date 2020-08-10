Son Dakika Transfer Haberleri | Jose Sosa Fenerbahçe, Trabzonspor derken Beşiktaş...

Trabzonspor ile Jose Sosa’nın menajeri Flavio Bilardo arasındaki görüşmeler uzun süredir devam ediyordu. Trabzonspor cephesi en son 1.7 milyon Euro teklif etmişti. Fırtına’da şu anda gündem, yeni yapılacak transferler. Bu nedenle Bordo-Mavililer, bu konuyu rafa kaldırdı ve beklemeye geçti. Ayrıca yeni teknik patronu Newton’un Sosa’ya sıcak bakmadığı da iddia ediliyor.

Arjantinli yıldızın menajeri Bilardo, oyuncusunu Sarı-Lacivertliler’e önerdi. Taraflar arasında ilk temas kuruldu. İstanbul’da yaşamak istediği öne sürülen Jose Sosa için Emre Belözoğlu’nun kısa süre içerisinde oyuncuyla görüşme yapması bekleniyor.

Fenerbahçe, senelik 1.5 milyon Euro’nun üzerine çıkmayı düşünmüyor. Önerilecek sözleşme süresi ise 1+1 yıllık olacak. Flavio Bilardo son olarak, Sosa’nın eski takımı Beşiktaş ile de iletişime geçti. 35 yaşındaki oyuncunun Türkiye’de son olarak Kara Kartal’da oynayarak ayrılması teklif edildi.

Ekonomik sıkıntı yaşayan Siyah-Beyazlılar’ın 1.5 milyon Euro’nun üzerine çıkması beklenmiyor. Bu konuda son karar Sergen Yalçın’a bırakılacak. Başarılı hoca olumlu rapor verirse, masaya oturulacak. (Fanatik)