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Futbol
Haber Giriş: 18.08.2020 - 14:06,Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberleri | Jose Sosa 2 yıllığına Fenerbahçe'de! İmza parası ve yıllık ücreti...

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Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi... Fenerbahçe Jose Ernesto Sosa ile iki yıllık sözleşme imzaladı. Arjantinli yıldızın yıllık ücreti ve imza parası da netleşti.

Son dakika Haberi... Fenerbahçe, Trabzonspor'la sözleşmesi biten Josa Sosa ile her konuda anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe'de transfer harekatı sürüyor. Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Filip Novak'ı kadrosuna katan Sarı-Lacivertliler, Kasımpaşa'dan Mame Thiam'ı da transfer ettiğini açıklamıştı. Sarı lacivertliler, bugün Jose Sosa ile de anlaşma ağladı.

TRT Spor'un haberine göre; Tatilde olan Jose Sosa ile yapılan görüşmeler sonunda yıllık 1.5 milyon euro karşılığında 2 yıllığına el sıkışıldı. Kontrat süresi 1+1 olsaydı daha yüksek maaş kazanacaktı ama 2 yıllık sözleşme isteyince maaşı düştü, sözleşme süresi arttı.

Fenerbahçe Sosa için 1.5 milyon Euro da imza parası ödeyecek ama yıllara yayılarak ve taksitler halinde olacak.

YARIN İSTANBUL'A GELİYOR

Fenerbahçe'nin her konuda anlaşmaya vardığı yeni transferi Jose Sosa, yarın İstanbul'a geliyor. Sosa, İstanbul'a geldikten sonra Fenerbahçe'ye imza atıp Topuk Yaylası'ndaki kampa katılacak.

Son Dakika Transfer Haberleri | Jose Sosa 2 yıllığına Fenerbahçede İmza parası ve yıllık ücreti...

 

Son Dakika Transfer Haberleri | Jose Sosa 2 yıllığına Fenerbahçede İmza parası ve yıllık ücreti...

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