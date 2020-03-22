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GeriFutbol Son dakika transfer haberleri | İtalyanlar, Hakan Çalhanoğlu'nun yeni takımını duyurdu
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Futbol
Haber Giriş: 22.03.2020 - 13:23,Son Güncelleme:/

Son dakika transfer haberleri | İtalyanlar, Hakan Çalhanoğlu'nun yeni takımını duyurdu

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Son dakika transfer haberleri | İtalyanlar, Hakan Çalhanoğlu'nun yeni takımını duyurdu
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İtalyan basını, Milan forması giyen Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nın ayrılacağını ve yeni takımının Napoli olacağını iddia etti.

Spor Arena Dış Haber | Corona virüs nedeniyle İtalya'da futbol dururken Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu hakkında transfer haberleri gelmeye başladı.

İtalyan basını, Çalhanoğlu hakkında flaş bir iddiada bulundu. İtalyanlar, Milli futbolcunun Milan'dan ayrılıp Napoli'ye gitme olasılığının çok yüksek olduğunu kaydetti.

Sezon sonunda Milan ve Napoli arasında takas gerçekleşeceği ve Hakan'ın Napoli'ye Napoli'nin forveti Milik'in Milan'a gideceği belirtildi.

 

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