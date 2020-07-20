Son dakika transfer haberleri | İtalyan devi Napoli'den Alexander Sörloth için çılgın teklif

Bu sezon Trabzonspor'da gösterdiği performansla Avrupa'nın da dikkatini çeken Alexander Sörloth için Napoli'den flaş bir hamle geldi.

İngiliz basınının haberine göre Napoli, Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen ve bonsercisi Crystal Palace'da bulunan Sörloth için harekete geçti.

İtalyan ekibinin Norveçli golcü için İngiliz ekibine 24 milyon euro teklif yaptığı kaydedildi. Sörloth'a Napoli'nin dışında Wolfsburg'un da ilgilendiği iddia ediliyor.

24 yaşındaki golcü futbolcunun Trabzonspor ile bir senelik daha kiralık sözleşmesi bulunuyor.

Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!