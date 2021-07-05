Son Dakika Transfer Haberleri: İşte Galatasaray'da Rachid Ghezzal gerçekleri! Beşiktaş'ın hamlesi Aslan'ı hareketi geçirdi...

Spor servisi / Ali Naci KÜÇÜK - Beşiktaş’ın elde ettiği şampiyonlukta 8 gol, 17 asistle büyük pay sahibi olan Rachid Ghezzal sezona damga vurmuştu. Beşiktaş’ın, Leicester City’den transferin son günlerinde kiraladığı ve lige damga vuran oyuncuya, Galatasaray’ın talip olduğu bilgisi gündeme bomba gibi düştü… Bu gelişmenin perde arkası şöyle: Beşiktaş Kulübü, Galatasaray’ın bu süreçte uzun süredir gündeminde olan Kaan Ayhan ve geçen yıl sarı kırmızılı formayı giyen Gedson Fernandes’e talip oldu.

Bonservis bedeli 8 milyon Euro

Beşiktaş’ın Galatasaray’ın kadrosunda görmek istediği 2 futbolcuya birden talip olup teklif yapması sonrasında, bunun üzerine sarı kırmızılılar da geçen yıl Beşiktaş’ta kiralık olarak forma giyen Cezayirli yıldız Ghezzal’a teklif götürdü. Tecrübeli kanat oyuncusu için harekete geçen Galatasaray Kulübü, 29 yaşındaki futbolcunun menajeri ile görüşme gerçekleştirdi ve transfer şartları soruldu. Leicester ile sözleşmesi 2022’de bitecek olan Ghezzal kanadından ise Galatasaray’a yanıt gecikmedi. Oyuncunun menajeri, Aslan’dan yıllık 2.7 milyon Euro garanti ücret talep etti. Kiralama konusunda İngiliz ekibinin sözleşmesini uzatıp kiralama bedeli olarak 2.5 milyon Euro’ya ‘Tamam’ diyeceği, bonservis bedeli olarak ise 8 milyon Euro istediği iletildi.

Transfer şu an için zor görünüyor

Sarı kırmızılılar Rachid Ghezzal’in transferi için Cezayirli futbolcunun menajeri ile yaptığı görüşme sonrasında düşünmek için süre istedi. Yaşanan gelişmelerle beraber, Galatasaray Kulübü adına kadrosundaki maliyetli yıldızlar nedeniyle bu transfer zor dursa da sarı kırmızılılar, şartlara göre Ghezzal için yeniden devreye girebilir. Sarı kırmızılı yetkililer, bu girişimin asıl gerekçesinin ise Beşiktaş’ın tavrı, tutumu olduğunu dile getirdi. Aslan’ın İtalya Serie A ekibi Sassuolo’da forma giyen milli stoper Kaan Ayhan ve geçen yıl sarı kırmızılıların Benfica Kulübü’nden yarım sezon için kiralık Gedson Fernandes’e talip olmasının sarı kırmızılıların Ghezzal kararında etkili olduğu belirtildi.