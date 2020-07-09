Son Dakika Transfer Haberleri | İşte Fenerbahçe'nin stoper adayları

Dün Roma'nın Brezilyalı stoperi Juan Jesus'un menajeri ile bir kez daha görüşüldüğü ve savunmada ilk hedefin Brezilyalı futbolcu olduğu ifade edildi.

LİSTEDE TOPLAM 4 İSİM VAR...

Sarı-lacivertli kurmayların Kaan Ayhan, Alpaslan Öztürk ve 33 yaşındaki dünyaca ünlü Belçikalı stoper Vertonghen ile de temaslarını devam ettirdiği gelen haberler arasında.

SON 12 MAÇTA KALE KAPANMADI

2-0 kazanılan Başakşehir maçından sonraki 12 maçta da gol yiyen F.Bahçe'de, savunma bu sezonki en sıkıntılı mevki olarak dikkat çekti. 2 stoper dışında sağ bek ve sol bek transferi de yapılacak.

JUAN JESUS ROMA'DAN AYRILIYOR

Juan Jesus'un Roma ile 1 yıl daha sözleşmesi var. Ancak Brezilyalı stoperin kulüpten ayrılacağı açıklandı. (Takvim)

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