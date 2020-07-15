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Haber Giriş: 15.07.2020 - 20:35,Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberleri | Guelor Kanga'dan Trabzonspor mesajı

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Son dakika transfer haberleri | Guelor Kanga'dan Trabzonspor mesajı
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Trabzonspor'un transfer listesinde yer alan Guelor Kanga, bordo mavili kulübe mesaj gönderdi.

Uzun bir süredir Trabzonspor'un transfer listesined yer alan Sparta Prag'ın orta saha oyuncusu Guelor Kanga, bordo mavililerde oynamak istediğini açıkladı.

29 yaşındaki Gabonlu orta saha, ''Trabzonspor'da oynamak istiyorum ama ne zaman olacağını bilmiyorum. Gelişmeler halinde duruma bakacağım ve neler olacağını hep birlikte göreceğiz.'' sözlerini kullandı.

Kanga, Trabzonspor'un sezon başı Avrupa Ligi'nde Sparta Prag ile oynadığı maçlarda dikkat çekmişti.

Son dakika transfer haberleri | Guelor Kangadan Trabzonspor mesajı

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