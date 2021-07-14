Son Dakika Transfer Haberleri: Göztepe, Fenerbahçe’den Sinan Gümüş ve Zanka için haber bekliyor

Sarı-lacivertlilerden Zanka ve Sinan’ı isteyen Göz-Göz’ün Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira’nın vereceği karara göre hareket edeceği bildirildi.



Göztepe’nin ayrıca geçen sezon kiralık olarak formasını giyen Fousseni Diabate’yle de görüşmelerini sürdürdüğü, Malili oyuncunun yeni sezonda da İzmir ekibinde oynamaya sıcak baktığı vurgulandı.

Göztepe’nin Nijeryalı golcüsü Ideye’yi ise takımdan göndermek için yoğun çaba sarf ettiği kaydedildi. Ancak deneyimli golcüye hiçbir teklifin gelmedi, Ideye’nin de alacaklarını bırakmak istemediği için Göztepe’den ayrılmayı düşünmediği dile getirildi. Göztepe, Ideye’yi yollaması halinde takıma forvet takviyesi yapacak.

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