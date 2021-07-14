MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika Transfer Haberleri: Göztepe, Fenerbahçe’den Sinan Gümüş ve Zanka için haber bekliyor
GeriFutbol Son Dakika Transfer Haberleri: Göztepe, Fenerbahçe’den Sinan Gümüş ve Zanka için haber bekliyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 14.07.2021 - 14:52 | Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberleri: Göztepe, Fenerbahçe’den Sinan Gümüş ve Zanka için haber bekliyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika Transfer Haberleri: Göztepe, Fenerbahçe’den Sinan Gümüş ve Zanka için haber bekliyor

Süper Lig’de transfer döneminde son olarak Kongo asıllı Alman orta saha Makana Baku ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Göztepe, Fenerbahçe’yi bekliyor.

Sarı-lacivertlilerden Zanka ve Sinan’ı isteyen Göz-Göz’ün Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira’nın vereceği karara göre hareket edeceği bildirildi.

Göztepe’nin ayrıca geçen sezon kiralık olarak formasını giyen Fousseni Diabate’yle de görüşmelerini sürdürdüğü, Malili oyuncunun yeni sezonda da İzmir ekibinde oynamaya sıcak baktığı vurgulandı.

Göztepe’den Diabate’ye dönüş Yollar ayrılmıştı ama...
Göztepe’den Diabate’ye dönüş! Yollar ayrılmıştı ama...

Göztepe’nin Nijeryalı golcüsü Ideye’yi ise takımdan göndermek için yoğun çaba sarf ettiği kaydedildi. Ancak deneyimli golcüye hiçbir teklifin gelmedi, Ideye’nin de alacaklarını bırakmak istemediği için Göztepe’den ayrılmayı düşünmediği dile getirildi. Göztepe, Ideye’yi yollaması halinde takıma forvet takviyesi yapacak.

Son Dakika Transfer Haberleri: Göztepe, Fenerbahçe’den Sinan Gümüş ve Zanka için haber bekliyor

Hemen Misli.com'a gel, 7 farklı oyun seçeneğiyle sanal bahis oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi