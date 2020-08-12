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Hürriyet
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Futbol
AA
Haber Giriş: 12.08.2020 - 21:30,Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberleri | Getafe, Enes Ünal'ı kadrosuna kattı!

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İspanya Birinci Futbol Ligi takımlarından Getafe, milli futbolcu Enes Ünal'ı renklerine bağladı.

İspanyol ekibinden yapılan açıklamada, 23 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Kulübün sosyal medya hesabından golcü futbolcunun İspanyolca mesajı da taraftarlarla paylaşıldı.

Geçen sezon Villarreal'in Real Valladolid'e kiraladığı Enes Ünal, tüm kulvarlarda 37 maça çıktı ve 8 gol attı.

Bursaspor'dan 2015 yılında Manchester City'ye transfer olan milli futbolcu, Avrupa'da Belçika'nın Genk, Hollanda'nın NAC Breda ve Twente, İspanya'nın da Villarreal, Levante ve Real Valladolid takımlarında forma giydi.

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