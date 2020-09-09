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İHA
Haber Giriş: 09.09.2020 - 22:26 | Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberleri | Gaziantep FK, Chibsah ile yollarını ayırdı

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Son Dakika Transfer Haberleri | Gaziantep FK, Chibsah ile yollarını ayırdı
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Gaziantep Futbol Kulübü, geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı Raman Chibsah ile karışılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, 2019 yılı yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Raman Chibsah ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Konu ile ilgili Gaziantep ekibinden yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüzde geçtiğimiz sezon forma giyen Raman Chibsah ile yollarımız karşılıklı olarak anlaşılarak ayrılmıştır. Chibsah, takımımızın bu akşam gerçekleştirdiği antrenman öncesinde ziyarette bulunarak, teknik heyetimiz, personelimiz ve futbolcu arkadaşlarıyla vedalaştı. Takımımıza yeni sezonda başarı dileklerinde bulunan Chibsah, kendisi için düzenlenen eğlenceli organizasyonun ardından vedalaşarak kulübümüzden ayrıldı. Kulübümüzde bulunduğu günden itibaren hem karakteri, hem de eğlenceli kişiliğiyle oldukça sevilen isimlerden olan Raman Chibsah'a kulübümüze yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerinde üstün başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı

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