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GeriFutbol Son Dakika Transfer Haberleri | Galatasaray'dan Kamil Jozwiak harekatı!
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Futbol
Haber Giriş: 10.08.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberleri | Galatasaray'dan Kamil Jozwiak harekatı!

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Son Dakika Transfer Haberleri | Galatasaray'dan Kamil Jozwiak harekatı!
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Henry Onyekuru’nun Monaco’ya dönmesinin ardından kanatlara takviye yapmayı planlayan Galatasaray, Kamil Jozwiak için harekete geçtiği öne sürüldü.

Polonya basınına göre sarı kırmızılılar Lech Poznan kulübünde forma giyen 22 yaşındaki oyuncu için resmi teklifini sundu.

Haberde Galatasaray’ın Jozwiak için 2 milyon Euro bonservis teklif ettiği ancak bu rakamı düşük bulan Lech Poznan’ın ise 3.5 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği ifade edildi.

Kamil Jozwiak geçtiğimiz sezon Lech Poznan forması ile çıktığı 39 resmi maçta 9 gol ve 7 asiste, 16 gole direkt katkı verdi.

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