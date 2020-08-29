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Futbol
Haber Giriş: 29.08.2020 - 18:47 | Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberleri | Galatasaray'dan Deniz Türüç sürprizi! Fenerbahçe...

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Son Dakika Transfer Haberleri | Galatasaray'dan Deniz Türüç sürprizi! Fenerbahçe...
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Galatasaray'ın Fenerbahçe'de forma giyen Deniz Türüç ile ilgilendiği belirtildi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için flaş bir iddia ortaya atıldı.

A Spor'un haberine göre; Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe'den Deniz Türüç'ü kadrosunda görmek istiyor.

Haberde; Terim'in bu transferde ısrarcı olduğu ve Deniz Türüç'ün Fenerbahçe'den bonservisini almasının talep edildiği belirtildi.

Deniz Türüç, geçtiğimiz sezon sonun başında Kayserispor'dan Fenerbahçe'ye transfer oldu ve 35 maçta 6 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

Son Dakika Transfer Haberleri | Galatasaraydan Deniz Türüç sürprizi Fenerbahçe...

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