Son Dakika Transfer Haberleri | Galatasaray'da Ryan Donk indirimi kabul etti!

Dış transferde bugüne dek Arda Turan, Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Omar Elabdellaoui ve Kerem Aktürkoğlu ile anlaşan Galatasaray, iç transferde de önemli bir imza attı.

Sarı kırmızılılar, takım kaptanlarından Ryan Donk ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Geride bıraktığımız sezon 1 milyon 895 bin Euro garanti para alan Hollandalı futbolcu, ücretinde ciddi bir indirim yaparak 850 bin Euro’ya razı oldu.

Donk, sözleşmeyi imzaladıktan sonra dünkü idmana çıktı. 2016 yılında 2.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Kasımpaşa’dan alınan Ryan Donk, eski teknik direktör Igor Tudor tarafından uzun süre oynatılmamış ve 2016-17 sezonunda Real Betis’e kiralanmıştı. Hollandalı, 2017’de Fatih Terim’in gelmesiyle takımın asları arasına girdi.