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Futbol
Haber Giriş: 09.04.2020 - 08:48,Son Güncelleme:/

Son Dakika Transfer Haberleri | Galatasaray'da Nagatomo ülkesine dönüyor

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Son Dakika Transfer Haberleri | Galatasaray'da Nagatomo ülkesine dönüyor
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Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Yuto Nagatomo ülkesine dönmeye hazırlanıyor.

Sezon sonunda Galatasaray’la sözleşmesi sona erecek olan ve devre arasında adı TFF listesinden çıkarılan Yuto Nagatomo, kontrat bitiminde ülkesi Japonya’ya dönecek.

34 yaşındaki futbolcunun birkaç yıl daha aktif futbol oynadıktan sonra kariyerini farklı bir şekilde sürdüreceği öğrenildi. (Fanatik)

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