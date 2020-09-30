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Haber Giriş: 30.09.2020 - 10:19 | Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberleri | Galatasaray'da Marcao gerçekleri! Satılacak mı, istenen rakam...

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Son Dakika Transfer Haberleri | Galatasaray'da Marcao gerçekleri! Satılacak mı, istenen rakam...
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Son dakika haberi... Transferin bitimine bir hafta kala Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray'ın yıldız savunmacısı Marcao için istediği rakam ortaya çıktı.

Transfer döneminin suskun takımlarından Galatasaray’da kritik gelişmeler yaşanıyor. Süper Lig’de geçen 3 haftada en hazır takım görüntüsü çizen sarı-kırmızılılar; derbi Fenerbahçe mücadelesinde epey zorlanmıştı. Savunmada hatasız oynayan Galatasaray, hücumda organize olmak konusunda problemler yaşaması gözlerden kaçmadı.

18 MİLYON EURO!

Savunma performansıyla adeta parlayan Brezilyalı Marcao, birçok Avrupa kulübünün gözdesi olmuş durumda… Sarı-kırmızılılar, 24 yaşındaki stoperi için 18 milyon Euro’dan aşağı inmeye niyeti yok. Roma ile süren görüşmelerde ise henüz bu rakamlara çıkılamadığı öğrenildi. Şu an için transfer görüşmesi durma noktasına gelse de önümüzdeki günlerde farklı gelişmeler de yaşanabilir.

Öte yandan sarı-kırmızılılar, scout transferleri için de görüşmelere devam ediyor. Anlaşma noktasına geldiği oyuncular için de yapılacak satışları beklediği öğrenildi.

Sarı-kırmızılı forma altında 5 maça çıkan Brezilyalı, 1 asist kaydetti. Galatasaray, Marcao’yu Portekiz’in Chaves takımından 4 milyon Euro’ya transfer etmişti.

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Son Dakika Transfer Haberleri | Galatasarayda Marcao gerçekleri Satılacak mı, istenen rakam...

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