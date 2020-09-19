Son Dakika Transfer Haberleri | Galatasaray'da Marcao adım adım Roma yolunda!

Muhabirimiz Ali Naci Küçük, Serie A ekiplerinden Roma'nın Marcao için Galatasaray'a resmi teklif sunduğu ve bu transferde ısrarlı olduğunu aktardı. Sarı-kırmızılı yönetimin ise Brezilyalı futbolcu için en az 15 milyon euro talep ettiği bilgisini verdi.

İşte Ali Naci Küçük'ün açıklamaları;

Marcao adım adım Roma'ya... İtalyan kulübü bu kez Galatasaray'a 13 milyon euroluk teklif yaptı. Hafta başında özel uçak kiralayarak İstanbul'a gelen İtalyan kulübü temsilcileri ilk olarak Galatasaray'a bonuslarla birlikte 12 milyon euroluk bir paket sunmuştu. Ancak bu kez Roma, Galatasaray'ı ikna etmek adına teklifin 13 milyon euroya çıkardı. Ve Galatasaray'ın yanıtı net oldu. 'Bonuslar dışında 15 milyon euro verirseniz Marcao'nun transferine onay veririz' denildi.

15 MİLYON EUROYA AYRILABİLİR

Eğer Roma kulübü 15 milyon euro bonservis bedeli ödemeyi kabul ederse Brezilyalı stoper, İtalya'nın yolunu tutacak. Galatasaray sadece 1.5 yıl içinde 4 milyon euro bonservis bedeliyle aldığı Marcao'yu 15 milyon euro bonservis bedeliyle Roma'ya satacak.

OKAY DEFTERİ KAPANDI

Okay Yokuşlu defteri Galatasaray'da tamamen kapandı. Celta Vigo, Okay'ın en önemli oyuncuları olduğunu söyledi ve oyuncunu kesinlikle satmak istemediklerini Galatasaray'a iletti.

FERNANDINHO İÇİN GİRİŞİM YOK

Fernandinho çok konuşuluyor. Galatasaray yönetimi, dünyaca ünlü futbolcuyla herhangi bir girişimlerinin olmadığı bilgisini paylaştı.