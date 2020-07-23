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Haber Giriş: 23.07.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberleri | Galatasaray'da Fatih Terim kararını yönetime iletti: 'Arda Turan'ı istiyorum'

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Son Dakika Transfer Haberleri | Galatasaray'da Fatih Terim kararını yönetime iletti: 'Arda Turan'ı istiyorum'
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yönetimle görüşmesinde Arda’yı istediğini söyledi. Yönetim onay verirse, sözleşme TL üzerinden ve maç başı odaklı yapılacak.

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - Galatasaray'da dün sezon değerlendirmesi ve yeni sezon planlaması konusunda toplantı yapıldı. Görüşmeye Başkan Mustafa Cengiz, 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcıları Yusuf Günay, Kaan Kançal ve teknik direktör Fatih Terim katıldı. Saat 15.00’te başlayan görüşmede, deneyimli hoca net bir şekilde Arda Turan’ın takıma dahil edilmesini istedi. Terim, 33 yaşındaki futbolcunun tecrübelerinin özellikle genç oyunculara büyük katkısının olacağını söyledi.

KARAR YÖNETİMİN

Fatih Terim’in talebi sonrasında transferi gündemine alan sarı kırmızılı yönetim, Arda Turan’a onay verirse, sözleşmenin Türk Lirası üzerinden yapılacağı öğrenildi. Bununla birlikte kontratın maç başı odaklı olarak imzalanacağı ifade edildi

YERLİ İSİMLERE ODAKLANILACAK

G.SARAY yabancı sınırının değişmesiyle birlikte rotasını yerli isimlere çevirdi. Bu noktada sürpriz bir isim için de düğmeye basıldı ve Sinan Gümüş’ün menajeri ile görüşme gerçekleştirildi. Sarı kırmızılılara, Genoa ile kontratı bulunan eski oyuncusu konusunda bonservis sorunu yaşanmayacağı aktarıldı. Bununla birlikte gurbetçi yıldız Kenan Karaman da Aslan’ın radarına girdi.

 

Son Dakika Transfer Haberleri | Galatasarayda Fatih Terim kararını yönetime iletti: Arda Turanı istiyorum

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