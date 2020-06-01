MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon dakika transfer haberleri | Galatasaray, Nuri Şahin, Enes Ünal ve Umut Meraş'ın transferi için atakta
GeriFutbol Son dakika transfer haberleri | Galatasaray, Nuri Şahin, Enes Ünal ve Umut Meraş'ın transferi için atakta
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 01.06.2020 - 10:03,Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberleri | Galatasaray, Nuri Şahin, Enes Ünal ve Umut Meraş'ın transferi için atakta

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika transfer haberleri | Galatasaray, Nuri Şahin, Enes Ünal ve Umut Meraş'ın transferi için atakta
Abone Olgoogle-news

Galatasaray yeni sezon için transfer çalışmalarına devam ediyor. Teknik direktör Fatih Terim, Nuri Şahin, Enes Ünal ve Umut Meraş'la bizzat görüşerek transferleri için devreye girdi.

Yeni sezonda iyi bir yerli rotasyonu isteyen tecrübeli hoca 3 milli yıldızı gözüne kestirdi. Sarı-Kırmızılı yönetim Enes Ünal, Umut Meraş ve Nuri Şahin'le ilgili çalışmalara start verdi. Fatih Terim 3 yıldızla bizzat görüşerek transfer için devreye girdi.

Alınan bilgilere göre yönetim hemen çalışmalara başladı. Sarı-Kırmızılılar, Werder Bremen ile sözleşmesi bitecek olan Nuri Şahin'in menajeriyle temasa geçerek ilk görüşmeyi yaptı. 

Cimbom, Enes Ünal ve Umut Meraş için de kiralama formülünü devreye sokmayı hedefliyor. Hem Villarreal hem de Le Havre ile pazarlıklar kısa sürede başlayacak. Fatih Terim de transferde bizzat devreye girerek 3 futbolcu ile görüşme yaptığı öğrenildi. Umut Meraş'ın ismi Beşiktaş, Enes Ünal'in ismi F.Bahçe ile de anılıyor. (Takvim)

Son dakika transfer haberleri | Galatasaray, Nuri Şahin, Enes Ünal ve Umut Meraşın transferi için atakta

Bundesliga maçları ÜCRETSİZ CANLI YAYINLA Misli.com'da! Oynamak/İzlemek için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle