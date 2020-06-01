Son dakika transfer haberleri | Galatasaray, Nuri Şahin, Enes Ünal ve Umut Meraş'ın transferi için atakta

Yeni sezonda iyi bir yerli rotasyonu isteyen tecrübeli hoca 3 milli yıldızı gözüne kestirdi. Sarı-Kırmızılı yönetim Enes Ünal, Umut Meraş ve Nuri Şahin'le ilgili çalışmalara start verdi. Fatih Terim 3 yıldızla bizzat görüşerek transfer için devreye girdi.

Alınan bilgilere göre yönetim hemen çalışmalara başladı. Sarı-Kırmızılılar, Werder Bremen ile sözleşmesi bitecek olan Nuri Şahin'in menajeriyle temasa geçerek ilk görüşmeyi yaptı.

Cimbom, Enes Ünal ve Umut Meraş için de kiralama formülünü devreye sokmayı hedefliyor. Hem Villarreal hem de Le Havre ile pazarlıklar kısa sürede başlayacak. Fatih Terim de transferde bizzat devreye girerek 3 futbolcu ile görüşme yaptığı öğrenildi. Umut Meraş'ın ismi Beşiktaş, Enes Ünal'in ismi F.Bahçe ile de anılıyor. (Takvim)

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