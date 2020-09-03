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Haber Giriş: 03.09.2020 - 21:23 | Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberleri | Galatasaray için Tolgay Arslan iddiası! Fenerbahçe...

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Son Dakika Transfer Haberleri | Galatasaray için Tolgay Arslan iddiası! Fenerbahçe...
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Hannover 96'nın, Tolgay Arslan'ın transferinden vazgeçtiği ve Fenerbahçeli futbolcu için Galatasaray'ın devrede olduğu belirtildi.

Fenerbahçe'den Tolgay Arslan ile ilgilendiği iddia edilen Bundesliga 2 ekibi Hannover'den önemli açıklamalar geldi.

Hannover 96'nın CEO'su Martin Kind, Tolgay Arslan'ın transferi hakkında konuştu.

Alman basınına açıklama yapan Kind, "Oyuncu bizim için çok pahalı. Biz, 2. Lig takımıyız. Ayrıca oyuncu, uluslararası kulüpler tarafından isteniyor." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Bild'in haberine göre; Tolgay Arslan ile birçok İspanyol kulübü ve Süper Lig'den Galatasaray'ın talip olduğu da belirtildi.

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