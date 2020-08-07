Son Dakika Transfer Haberleri | Galatasaray, Ali Yavuz Kol'un sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı!

Galatasaray, altyapısından yetişen oyuncu Ali Yavuz Kol ile sözleşme yeniledi.



Sarı-kırmızılı kulübünden yapılan açıklamada, geçen sezon Tarsus İdmanyurdu'nda kiralık olarak forma giyen Ali Yavuz Kol'un sözleşmesinin 2023-2024 sezonu sonuna kadar uzatıldığı bildirildi.