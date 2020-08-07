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GeriFutbol Son Dakika Transfer Haberleri | Galatasaray, Ali Yavuz Kol'un sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı!
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Haber Giriş: 07.08.2020 - 18:33,Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberleri | Galatasaray, Ali Yavuz Kol'un sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı!

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Son Dakika Transfer Haberleri | Galatasaray, Ali Yavuz Kol'un sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı!
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Galatasaray, 19 yaşındaki forvet Ali Yavuz Kol ile 2023-2024 sezonu sonuna kadar yeni sözleşme imzalandığını duyurdu

Galatasaray, altyapısından yetişen oyuncu Ali Yavuz Kol ile sözleşme yeniledi.

Sarı-kırmızılı kulübünden yapılan açıklamada, geçen sezon Tarsus İdmanyurdu'nda kiralık olarak forma giyen Ali Yavuz Kol'un sözleşmesinin 2023-2024 sezonu sonuna kadar uzatıldığı bildirildi.

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